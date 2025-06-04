Пассажир получил два года колонии за вмешательство в управление автомобилем

Житель Ставропольского края получил два года лишения свободы в колонии-поселении за вмешательство в управление автомобилем, которое привело к смертельному ДТП. Сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«Во время поездки осужденный, находясь на переднем пассажирском сиденье, без разрешения водителя схватил руль и повернул его влево и вправо. Автомобиль резко изменил направление движения, съехал с дороги, опрокинулся и врезался в дерево»,— следует из материалов дела.

В результате аварии водитель и два пассажира на заднем сиденье получили тяжелые травмы, еще один пассажир погиб от несовместимых с жизнью травм.

Благодарненский районный суд первоначально приговорил мужчину к двум годам условного заключения по статье о нарушении пассажиром правил безопасности движения, повлекшем смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

Николай Аксенов