Суд наказал саратовчанку за укус одного полицейского и удар в грудь другому

В Саратове суд вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы по уголовному делу о применении насилия против сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, нетрезвая фигурантка применила насилие в отношении полицейских в ответ на их законные и обоснованные требования. Произошло это утром 22 апреля текущего года около дома № 66 по ул. Лебедева-Кумача Саратова.

Так, фигурантка ударила рукой в грудь одному из сотрудников полиции и укусила за руку другого. С учетом позиции государственного обвинителя суд наказал ее одним годом лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев.

Павел Фролов