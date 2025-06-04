В Ростове снос обрушившегося дома завершится до 30 июня

В Ростове Великом Ярославской области демонтаж обрушившегося дома №47 на улице Пролетарской будет завершен до 30 июня. Об этом сообщил глава города Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Тихомиров Фото: Сергей Тихомиров

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 апреля здание, ранее признанное аварийным и расселенное, частично обрушилось. 28 мая стартовали работы по демонтажу деструктивных элементов. Как уточнил господин Тихомиров, здание выведено из реестра выявленных памятников, работы по демонтажу и вывозу материала продолжаются.

«Сроки исполнения контракта – до 30 июня. Думаю, что подрядная организация справится быстрее, но для обеспечения безопасности жителей проезд по Пролетарской останется закрытым»,— пояснил Сергей Тихомиров.

Алла Чижова