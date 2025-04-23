В Ростове Великом обрушился аварийный дом

В Ростове Великом Ярославской области на улице Пролетарской обрушилась часть аварийного дома №47. Об этом сообщил глава города Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Тихомиров, Вконтакте Фото: Сергей Тихомиров, Вконтакте

«Сегодня в 4 утра произошло частичное обрушение конструкции данного дома. Он был признан аварийным и расселен два года назад. Дом отключен от всех сетей коммуникаций. В настоящий момент угрозы жизни кому-либо не представляет»,— сказал господин Тихомиров.

Он добавил, что решено демонтировать элементы, которые могут угрожать жизни и здоровью. Указанный дом находится в 1,7 км от музея-заповедника. Днем ранее Сергей Тихомиров сообщал, что сам дом будут продавать, в настоящее время идет прием коммерческих предложений от заинтересованных инвесторов.

Алла Чижова