Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Северной Осетии направят 618 млн рублей на подготовку энергообъектов

Северная Осетия увеличила затраты на энергоподготовку в 2,5 раза

Северная Осетия направит 618,5 млн руб. на подготовку энергетических объектов к отопительному сезону 2025-2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам совещания, посвященного готовности к отопительному периоду.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Запланированная сумма почти в 2,5 раза превышает расходы 2024 года. Все энергетические компании утвердили планы мероприятий по подготовке электроэнергетических объектов к предстоящему отопительному сезону.

В настоящее время реализуются ремонтные программы. Ресурсоснабжающие организации обновляют устаревшее электросетевое оборудование и линии электропередачи, заменяют аварийные опоры.

В 2024 году энергетики республики потратили на подготовку энергообъектов к отопительному сезону 255 млн руб. Специалисты отремонтировали линии электропередачи различного класса напряжения и расчистили трассы воздушных линий.

Николай Аксенов

Новости компаний Все