В мае работодатели Марий Эл предлагали среднюю зарплату 57,4 тысяч рублей

В мае 2025 года размер средней зарплаты, которую предлагали работодатели Марий Эл, составил 57,4 тыс. руб. Это на 7,4 тыс. руб. больше, чем в среднем ожидают соискатели. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

В среднем по России в мае этого года предлагали зарплату 75 тыс. руб.

В начале июня на рынке труда Марий Эл сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в республике приходится 5,3 резюме, что ниже уровня по России на 0,3 пункта.

За прошлый месяц работодатели Марий Эл разместили более 2,5 тыс. вакансий. Это число на 30% меньше, чем в 2024 году. При этом в мае жители республики создали или обновили более 13,5 тыс. резюме, что на 34% больше, чем в мае прошлого года.

Диана Соловьёва