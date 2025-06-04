Red Wings запускает рейсы из Сочи в Нарьян-Мар

Авиакомпания Red Wings с 10 июня начнет выполнять регулярные рейсы по транзитному маршруту Нарьян-Мар — Махачкала — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новое направление в Ненецкий автономный округ стало первым для воздушной гавани юга России. Маршрут свяжет Краснодарский край и Заполярье, обеспечив жителям северного региона быстрый доступ к ведущим курортным зонам страны.

Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам. Время в воздухе до Махачкалы составит 4,5 часа, общая продолжительность путешествия из Сочи в Нарьян-Мар — 7 часов 25 минут.

Кроме того, путешественникам стали доступны рейсы в Бахрейн, которые будут выполняться каждую неделю по понедельникам на Airbus A321. Воздушное судно способно вместить до 166 пассажиров.

С 30 марта аэропорт курорта начал работать по весенне-летнему расписанию. В апреле и мае возобновились рейсы в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, а с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В новом сезоне запланировано 85 направлений: 57 внутренних и 28 международных, которые будут обслуживать 31 авиакомпания.

Мария Удовик