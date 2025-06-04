Объем реализации изделий из пластмассы и резины на Кубани вырос на 18%

Объем реализации изделий из пластмассы и резины на предприятиях Краснодарского края в январе—апреле 2025 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 11,8 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время рабочей поездки в Ленинградский район губернатор Вениамин Кондратьев посетил производство пластиковых панелей компании «Век», где применяются роботизированные комплексы. Предприятие выпускает продукцию для внутренней отделки помещений, акцентируя внимание на автоматизации процессов.

Глава региона отметил, что модернизация и внедрение новых производственных линий, в том числе роботизированных, позволяют снижать издержки и обеспечивать устойчивость к внешним вызовам. По его словам, это важное условие для перехода к импортонезависимой модели в промышленности.

По мнению губернатора, сегодня рынок благоприятен — спрос высок, и задача предприятий заключается в том, чтобы оперативно на него реагировать, сохраняя стабильное качество. Роботизация позволяет повысить точность, ускорить процесс и минимизировать уровень брака, считает глава края.

Руководитель предприятия Владимир Евсигнеев отметил, что продукция прошла сертификацию, а производственные мощности в настоящий момент составляют порядка 270 тыс. кв. м панелей в месяц.

Вячеслав Рыжков