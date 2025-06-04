В Прикамье вдвое повысят выплаты народным мастерам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект, предусматривающий увеличение вознаграждения лауреатам звания «Народный мастер Пермского края».

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», документ предусматривает повышение размера вознаграждения с 50 тыс. до 100 тыс. руб. При этом сокращается количество ежегодно присваиваемых званий десяти до пяти. Ожидается, что это повысит статус награды. Законопроект рассмотрят на августовском пленарном заседании.

Звание «Народный мастер Пермского края» присваивается гражданам России старше 18 лет, проживающим в Прикамье, за вклад в сохранение народных традиций, выдающиеся достижения в декоративно-прикладном творчестве и высокий художественный уровень работ.