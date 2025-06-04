В Калининском районе Челябинска запланировано массовое отключение воды

В Челябинске 5 июня полностью отключат водоснабжение в многоквартирных и частных домах Калининского района. Причиной являются работы по переносу магистрального водовода в рамках строительства метротрамвая, сообщает МУП «ПОВВ» и администрация города.

Воды не будет с 8 часов утра и до 8 вечера в 38 многоквартирных домах по улицам Косарева, Братьев Кашириных, Парашютная, Герцена, Стартовая, Колхозная, Краснознаменная, Калинина и Кыштымская, Свердловскому проспекту, переулку Оранжерейный.

Также водоснабжение отключат в частных домах по улицам Парашютная, Электродная, Спорта, Партизанская, Колхозная и Тепличная и в 39 административных зданиях по Косарева, Братьев Кашириных, Стартовая, Колхозной, Краснознаменной, Полковой, проспекту Победы, Свердловскому проспекту, Калинина, Кирова, Кыштымской, улице Первого Мая, Восьмого Марта, Тагильской и Авиационной.

Кроме того, без воды останется средняя школа №104 на улице Дальневосточная, 2. С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Магистральный водовод будут переносить со строительной площадки на участке проспекта Победы, от улицы Косарева до Краснознаменной. В настоящий момент там строят второй котлован для создания подземных тоннелей метротрамвая.

Ольга Воробьева