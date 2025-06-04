В Пензе осудят двух охранников по делу о незаконном проведении азартных игр

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело о незаконном проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) в отношении двух охранников игрового зала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в декабре 2021 года жительница Бессоновского района арендовала помещение по ул. Кузнецкой областного центра, чтобы проводить там азартные игры. Там появилось по меньшей мере 24 игровых автомата с программным обеспечением. Также женщина создала организованную группу, состоящую из охранников и трех администраторов.

В начале 2022 года фигуранты организовали переезд нелегального клуба в помещение, расположенное в здании на ул. Ударной. Там он работал до октября 2022 года. Полицейские пресекли незаконную деятельность, изъяли игровое оборудование.

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение. В отношении руководителя организованной группы, администраторов и одного из охранников вынесен обвинительный приговор.

Павел Фролов