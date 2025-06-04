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Водитель разбился насмерть при лобовом столкновении с тягачом в Удмуртии

35-летний водитель Lada Granta скончался после лобового столкновения с тягачом Sitrak на федеральной трассе в Алнашском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло ночью 4 июня.

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

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Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Это случилось на дороге возле деревни Байтеряково. Предварительно, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу без цели обгона, где столкнулся с тягачом с полуприцепом. Sitrak управлял 42-летний водитель.

Проводилась деблокировка погибшего. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.

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