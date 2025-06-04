Лось в Екатеринбурге упал с моста и погиб

В Екатеринбурге в районе улиц Малышева — Восточная погиб лось, упав с моста, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водители транспортных средств к данному инциденту не причастны»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Злой Екатеринбург», в 6:55 машинист поезда снял видео на станции Шарташ, где два лося бегут по железнодорожным путям. Один лось позднее был замечен бегущим по ул. Луначарского.

Напомним, два человека пострадали в ДТП с лосем поздно вечером 30 апреля на 40 км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Верхнепышминском районе. По предварительным данным свердловской Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь с небезопасной скоростью, сбил лося, который перебегал дорогу.

Ирина Пичурина