Два человека попали в больницу после ДТП с лосем на свердловской трассе

Два человека пострадали в ДТП с лосем поздно вечером 30 апреля на 40 км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов Верхнепышминского района. По предварительным данным свердловской Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь с небезопасной скоростью, сбил лося, который перебегал дорогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В результате аварии, водитель и 39-летняя пассажирка были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Лось погиб.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что весной ежегодно увеличивается число случаев появления диких животных на дорогах, особенно в периоды вечерних сумерек, ночью и ранним утром. «Призываем водителей проявлять особую бдительность и выбирать безопасную скорость движения»,— прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.