Глава СКР потребовал разобраться, как связана перестрелка с убийством студента в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о стрельбе в Оренбурге. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Вячеславу Зудерману добиться передачи материалов из полиции в следственные органы. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Перед этим в СМИ и соцмедиа появились публикации о том, что на жителя Оренбурга напала группа лиц с травматическими пистолетами. В результате инцидента потерпевшего госпитализировали с множеством травм.

Инцидент попал на видео. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по этому факту, однако до сих пор никто из предполагаемых преступников не задержан. Также авторы публикаций утверждают, что участники инцидента могут быть связаны с убийством студента в центре Оренбурга в 2011 году.

По этому факту возбуждалось уголовное дело, однако никто не понес ответственности за преступление. Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину о расследовании дел и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов