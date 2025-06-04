В Краснодаре запуск городской электрички отложили на неопределенный срок

Реализация проекта городской электрички в Краснодаре отложена на неопределенный срок. Несмотря на завершение федеральной инициативы «Мобильный город», региональные власти продолжают подготовку к запуску кольцевого маршрута. На первом этапе предусмотрено движение восьми пар поездов в сутки, передает издание «Краснодарские Известия».

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По данным Минтранса Краснодарского края, проект предполагает строительство соединительной ветки в районе улицы Перламутровой, модернизацию участков между станциями Витаминный, Краснодар и Сортировочный, а также обустройство шести новых остановочных платформ.

Маршрут электрички должен соединить поселки Индустриальный, Российский, Знаменский, микрорайон Новознаменский и прилегающие к Ростовскому шоссе территории. В число объектов транспортной доступности войдет и торгово-развлекательный центр «Красная площадь». Администрация города продолжает проработку источников финансирования, после чего, по завершении строительных работ, возможно открытие движения на кольце.

Программа «Мобильный город», в рамках которой предполагалось развитие городской железнодорожной инфраструктуры в Краснодарской агломерации, официально прекращена. Об этом сообщили «Краснодарским известиям» в краевом Минтрансе со ссылкой на данные департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».

Проект изначально был частью стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года и предполагал создание системы кольцевых маршрутов с новой инфраструктурой. Однако реализация была остановлена в связи с переходом к формированию новых национальных проектов.

Вячеслав Рыжков