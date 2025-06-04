Жители Кубани в мае взяли кредитов на 27 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро опубликовало данные по розничному кредитованию в мае 2025 года. За отчетный период россияне оформили 2,53 млн займов на сумму 673,7 млрд руб., что на 60% меньше по количеству и на 61% — по объему, чем годом ранее. В мае 2024 года было выдано 6,34 млн кредитов на 1,75 трлн руб. Среди регионов на четвертом месте оказался Краснодарский край: здесь выдано 111,25 тыс. кредитов на 27,78 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В сравнении с апрелем 2025 года активность заемщиков также снизилась: количество кредитов упало на 7%, объем — на 13%. Тогда граждане оформили 2,70 млн договоров на 777,43 млрд руб. С января по май включительно число выданных кредитов составило 13,52 млн на общую сумму 3,36 трлн руб., что на 54% меньше аналогичного периода прошлого года (29,49 млн кредитов на 7,24 трлн руб.).

Наибольшую долю в общем объеме в мае заняла ипотека — 34% (против 37% в апреле). Увеличилась доля потребкредитов — с 29 до 31%. Выдачи по кредитным картам составили 19% против 18% месяцем ранее, автокредиты остались на уровне 14%, POS-кредиты — 2% против 1% в апреле. Годом ранее структура была следующей: 33% — ипотека, 38% — наличные, 16% — карты, 11% — автокредиты, 2% — POS.

Наибольшие объемы кредитования по итогам мая показала Москва — 192,99 тыс. займов на 79,29 млрд руб. (падение на 7% по количеству и на 16% по сумме). Далее следуют Московская область — 156,53 тыс. на 54,95 млрд руб. (–7% и –14%), Санкт-Петербург — 97,24 тыс. на 36,81 млрд руб. (–9% и –14%), Краснодарский край — 111,25 тыс. на 27,78 млрд руб. (–6% и –15%) и Татарстан — 69,76 тыс. на 22,29 млрд руб. (–10% и –15%).

Вячеслав Рыжков