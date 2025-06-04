Столица Татарстана вошла в список городов куда вырос спрос на перелеты в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования «Циан.Посуточно» и «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань попала в топ городов где вырос спрос на перелеты в 2025 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Казань попала в топ городов где вырос спрос на перелеты в 2025 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В этом году также был зафиксирован рост спроса на перелет в Горно-Алтайск, Калининградскую область, города Дальневосточного федерального округа (Благовещенск, Улан-Удэ, Владивосток). Среди городов-миллионников вместе с Казанью граждане стали больше интересоваться полетами в Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Челябинск, Волгоград и Красноярск.

В среднем спрос на перелеты по России летом увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. При этом произошло снижение спроса на перелеты в Сочи, Минеральные Воды, Петрозаводск, Иркутск, Пермь, Читу, Тюмень, Кемерово, Барнаул и Новокузнецк.

В то же время во всех перечисленных городах выросли ставки посуточной аренды. Наибольший рост цен зафиксирован в Благовещенске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и Минеральных Водах. Меньше всех стоимость посуточной аренды увеличилась в Иркутске, Тюмени, Кемерово и Мурманске.

Диана Соловьёва