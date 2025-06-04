Подразделение БПЛА под руководством экс-мэра Оренбурга уничтожило БТР на СВО

Группа БПЛА «Барс-3» под командованием Самбиста (позывной бывшего главы Оренбурга Сергея Салмина) сбросило на позиции противника в зоне спецоперации несколько десятков гранат ВОГ. Об этом сообщают представители подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Уничтожили огневые точки и укреп противника. Распотрошили склад боеприпасов. Подбили несколько вражеских Старлинков»,— говорится в сообщении.

Также подразделение подбило вражеский бронетранспортер.

Сергей Салмин был главой Оренбурга с марта 2022 до февраля 2025 года. Перед уходом с поста он попросил у прежнего губернатора региона Дениса Паслера отправиться в зону СВО, где он возглавил подразделение беспилотной авиации «Барс-3».

Сергея Салмина неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу на посту чиновника. В числе прочего жители были недовольны тем, как бывший градоначальник устранял последствия глобального паводка в 2024 году.

Георгий Портнов