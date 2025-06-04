В Кургане 30 магазинов и кафе возле школ перестанут продавать алкоголь

В Кургане расширили до 50 м прилегающие к школам территории, на которых не допускается продажа алкогольной продукции. Под запрет попадают 30 магазинов и кафе, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 сентября этого года нельзя будет торговать алкоголем в розницу, в том числе при оказании услуг общественного питания, рядом со школами и иными организациями, обучающими несовершеннолетних. Под ограничение попадают 30 объектов торговли и общественного питания. Как отмечают в департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана, изменения снизят количество потребляемого алкоголя и правонарушений, совершенных пьяными горожанами. Кроме того, из-за сокращения количества магазинов и кафе, где можно купить подобную продукцию, уменьшится шанс вовлечения школьников в ее потребление.

Виталина Ярховска