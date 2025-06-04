В больницу Чебоксар санавиацией доставили пенсионера с инфарктом

Вертолет санитарной авиации перевез пенсионера 1957 года рождения из Алатыря в Чебоксары. У пациента произошел инфаркт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Мужчина рассказал, что его состояние ухудшилось еще 1 июня, когда тонометр показал давление 160/90 мм рт. ст. Пенсионер принял лекарства, давление снизилось и боли исчезли. На следующий день ситуация повторилась, местного жителя доставили в Алатырскую больницу.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Демин сообщил, что ЭКГ показала трансмуральный инфаркт. Состояние пациента стабилизировали с помощью интенсивной терапии. Было принято решение перевезти мужчину в Республиканскую клиническую больницу.

Олег Демин отметил, что большинство пациентов, транспортируемых санавиацией, имеют кардиологические заболевания, в таких случаях медицинскую помощь нужно оказывать быстро.

Диана Соловьёва