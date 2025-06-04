Глава Роспотребнадзора: идут поиски эффективных способов очистки пляжей Анапы

Специалисты продолжают разработку эффективных способов очистки пляжей Анапы и Темрюкского района от последствий разлива топлива, произошедшего в декабре 2024 года. Об этом сообщила журналистам во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Усилия, и технические, и усилия ученых, и финансовое вложение в стабилизацию ситуации в этой зоне — они беспрецедентны. Государство делает все, и руководство субъекта, чтобы ситуацию привести в норму. Эффективные методы очистки пока ищутся. Как очистить песок и как очистить воду»,— цитирует госпожу Попову «Интерфакс».

Руководитель ведомства подчеркнула, что Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг для обнаружения нефтепродуктов в воде и песке. «Плотный мониторинг позволит нам, как только ситуация стабилизируется, максимально быстро открыть пляжи, мы ждем этого результата»,— отметила она.

Пляжи будут открыты только после полной стабилизации обстановки, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Разлив мазута в Керченском проливе Черного моря случился 15 декабря 2024 года. В результате аварии в воду и на береговую линию попали нефтепродукты с двух российских танкеров: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Лия Пацан