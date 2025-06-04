Двое молодых волгоградцев получили реальные сроки за стрельбу на парковке ТЦ

В Волгограде суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, одним из которых является несовершеннолетний, по уголовному делу о хулиганстве со стрельбой у сетевого гипермаркета (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, ночью 17 января текущего года фигуранты, находясь в компании своих приятелей на ул. Рокоссовского напротив здания сетевого магазина, разъезжали по парковке на покупательской телеге и стреляли в воздух из охолощенного пистолета. Грубое нарушение общественного порядка сопровождалось включенной ими громкой музыкой. Молодые люди снимали все это на камеру телефона.

Одним из фигурантов оказался несовершеннолетний, которого суд наказал годом воспитательной колонии. Еще один фигурант, достигший совершеннолетия молодой человек, получил один год и три месяца исправительной колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Павел Фролов