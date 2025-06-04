Мариинский театр получил от Росимущества три помещения в Петербурге

Три помещения общей площадью чуть более 530 кв. метров получило ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» от Росимущества. Они находятся на набережной Крюкова канала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Уточняется, что театр будет проводить там концерты и иные мероприятия, которые входят в репертуар учреждения культуры. Точный адрес, где находятся помещения, не приводится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дворец труда передали в оперативное управление Дома музыки дирижера Ролдугина.

Татьяна Титаева