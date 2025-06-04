В Ярославле произошел в пожар в цехе ЯМЗ

Ночью 4 июня в Ярославле произошло возгорание в цехе 12-цилиндровых двигателей ЯМЗ. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сотрудники МЧС выехали по адресу проспект Октября, 79 в 2:03. В 3:17 в ведомстве сообщали, что площадь возгорания составила 400 кв.м. На месте к тому моменту работали 50 специалистов и 16 единиц техники.

В 3:44 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 7:32 - полная ликвидация пожара. При возгорании никто не пострадал.

Алла Чижова