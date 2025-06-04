Выборы гордумы Томска потребовали увеличения расходов в полтора раза

Расходы на проведение очередных выборов депутатов томской гордумы планируется увеличить более чем в полтора раза — с 34,1 млн до 55 млн руб. Об этом сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района Виктор Тищенко.

Господин Тищенко выступил на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам муниципального парламента. Ее заседание, на котором был одобрен проект решения гордумы о назначении выборов на 14 сентября, состоялось 4 июня. ТИК Советского района будет заниматься организацией общегородских выборов.

Сумма в 34,1 млн руб. была утверждена решением гордумы о бюджете Томска 24 декабря 2024 года. По словам Виктора Тищенко, с того времени изменились расценки на работу членов избиркомов. По его словам, переговоры об увеличении сметы ведутся с мэрией Томска.

На заседании комиссии депутаты одобрили также многочисленные технические поправки в схему одномандатных округов, принятую в феврале 2025 года. «С чем связаны ошибки? Раньше, когда работала городская избирательная комиссия на постоянной основе, там эта работа проделывалась на постоянной профессиональной основе. В течение длительного времени был специалист, который занимался подготовкой схемы округов, нарезания границ… В настоящее время, понятно, над этой схемой работал ТИК на общественных началах, таких специалистов не было. Насколько могли — настолько делали»,— объяснил снижение качества подготовки схемы Виктор Тищенко.

Планируется, что гордума объявит выборы на своей сессии 17 июня. 27 ее депутатов избираются в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам.

Валерий Лавский