В приамурском Благовещенске ограничено использование электросамокатов

Администрация столицы Амурской области расширила территорию, где запрещено передвигаться на электросамокатах, и ужесточила наказание для нарушителей. Теперь этот вид транспорта под запретом на всей центральной части города, в том числе на площадях и в парках. Соответствующее постановление подписал мэр Олег Имамеев.

Ранее мэрия Благовещенска уже вводила ограничения для передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ). «Положительный опыт временного ограничения движения электросамокатов в центре Благовещенска в период майских праздников получил свое развитие. Учитывая позитивные отзывы горожан, принято решение не просто продлить ограничение, но и расширить зоны, где запрещено перемещение на электросамокатах»,— обосновали решения в мэрии.

Электросамокаты, которые припаркованы в запретной зоне, эвакуируют на штраф-стоянку. Ограничение, согласно постановлению, будет действовать на постоянной основе.

Вместе с тем в среду, 4 июня, минтранс Амурской области в своем Telegram-канале запустил голосование с целью выяснить мнение амурчан на этот счет.

Анна Яшина, Благовещенск