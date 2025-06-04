Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Таджикистан 4-5 июня. Он примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях»,— говорится в сообщении.

С 2025 года председателем СНГ стал Таджикистан. Сопредседателями стали РФ и Туркмения. Республика уже выступила с рядом инициатив, в частности, по ускорению согласования документов по миграции внутри содружества. В повестку предстоящей встречи входит принятие нескольких документов в сфере промышленности.