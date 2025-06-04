«Есть фототипы людей, которым загорать противопоказано в принципе»

В Краснодарском крае установилась стабильная жаркая и солнечная погода. Столбик термометра приближается к +30 °С, на побережье устремился поток туристов со всей страны. Кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани, врач-дерматовенеролог высшей категории Алексей Шевченко рассказал «Ъ-Кубань» как себя правильно вести, чтобы не получить солнечные ожоги.

Алексей Шевченко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Примерно до 18 часов следует одеваться в полностью светлые тона из хлопчатобумажной, льняной или других натуральных видов ткани. Причем одежда должна быть длиной до пальцев ног. Обязательно нужно надевать головной убор, например, шляпу с широкими полями, чтобы она закрывала от солнечных лучей лицо, шею и уши.

Если нет необходимости выходить днем на открытое солнце, делать этого не стоит. Испанцы, например, называют это время сиестой. Я помню, и у нас, в станице Переяславской Брюховецкого района, летом с 10 до 18 часов никто никогда не работал в поле. Это наша кубанская казачья традиция, наша сиеста. В это время можно заниматься какой-нибудь бумажной работой, сидеть за компьютером и так далее — только не подвергать себя опасности, находясь на открытом солнце. Кстати, не следует забывать, что работа за компьютером требует получасовых перерывов каждые два часа, поскольку это тоже дополнительная инсоляция, как и через стекло машины.

Безусловно, нужна фотозащита в виде различных кремов при каждом выходе на солнце, особенно если у вас краснеет лицо. Есть такое понятие — фитофотодерматит. Это когда вы взаимодействуете с различными растениями, допустим, на даче. В Краснодарском крае мало борщевика, но он встречается в лесополосах, а на даче — это сельдерей, пастернак, петрушка и пасленовые. При взаимодействии с ними нужны перчатки, после — душ, потому что испарения от растений на солнце вызывают ожоги и пузыри размером с большой орех.

Взрослым загорать с 10 до 18 нельзя, а детям до трех лет — тем более. Самое лучшее — плавать в Черном море по лунной дорожке. Бывает, что вода в море 15-20 градусов, а на солнце — 30-40. В итоге люди сгорают, потому что купаются, а потом обсыхают. В жару в принципе не надо ходить на море, но, искупавшись, лучше не вытираться и не высыхать, а “промокаться” — это вариант, особенно для людей, у которых сухая кожа или различные дерматиты. После каждого захода в море и каждые два часа пребывания на прямом солнце следует наносить на кожу средства фотозащиты.

Я рекомендую определить свой фототип. Их всего шесть. Первый и второй — это белокожие, светловолосые, голубоглазые или зеленоглазые люди. Третий тип — люди с более темными волосами и глазами. Четвертый тип — кареглазые брюнеты и брюнетки. Пятый и шестой типы — это уже жители Азии и Африки. Так вот, первому фототипу загар противопоказан вообще. Для второго и третьего фототипов — с очень серьезной защитой. Остальным тоже не помешает консультация врача-дерматовенеролога. Кстати, если у вас проявляются веснушки — это совсем не безобидный знак и, как минимум, сигнал к тому, что вашему типу кожи загорать на солнце вообще нельзя.

Я советую любой жаркий сезон начинать с похода к доктору, потому что мы делаем паспорт вашего организма, составляем пищевой дневник. На состояние кожи напрямую влияет пища, которую вы употребляете. Врач скажет вам, можно ли употреблять в пищу рис или мясо, можно ли пить красное вино. Пищевые пристрастия и пищевое поведение — крайне важны, потому что они взаимосвязаны с факторами фото- и фитоагрессии.

Важно вести дневник образа жизни, где вы должны фиксировать, что, допустим, сгорели в 2010 году в Краснодаре, Турции, Тунисе или Египте. И когда вы будете общаться с врачом, это послужит хорошим подспорьем для правильных рекомендаций.

Ну и самое главное — это всегда при кожных проблемах, волдырях и ожогах нужно показываться доктору и не заниматься самолечением, не смотреть эти ролики в интернете, не читать статьи от псевдоспециалистов. Нужен только прямой контакт с профессионалом».