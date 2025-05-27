Модели на выбор

Реформа местного самоуправления (МСУ) становится новым полем политического противостояния команды главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова и контролируемого «Единой Россией» верховного совета. Группа депутатов-единороссов внесла законопроект, предусматривающий ликвидацию сельских советов. Ранее сохранение двухуровневой модели МСУ своим законопроектом о муниципальной реформе поддержал руководитель региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии и парламентское большинство по-разному смотрят на путь, который предстоит пройти местному самоуправлению

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Глава Хакасии и парламентское большинство по-разному смотрят на путь, который предстоит пройти местному самоуправлению

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Группа депутатов верховного совета Хакасии внесла на рассмотрение республиканского парламента законопроект о территориальной организации МСУ. Основанием для этого стало принятие в марте федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». №33-ФЗ предоставил регионам право выбора модели МСУ — с ликвидацией сельсоветов и созданием единых муниципальных округов или с сохранением муниципалитетов двух уровней.

Законопроект депутатов парламента Хакасии предполагает первый вариант. Он предусматривает только две формы муниципалитетов: городские округа и муниципальные округа в границах сельских районов. Право выдвигать кандидатов на пост главы округа получит только глава Хакасии, который должен будет представить окружному совету не менее двух кандидатур.

Законопроект внесли 11 депутатов, входящих во фракцию «Единой России» (ЕР). В их числе спикер, секретарь регионального отделения партии Сергей Сокол. В пояснительной записке утверждается, что новая организация МСУ позволит эффективнее управлять ресурсами муниципальных образований, сократить административные барьеры для развития предпринимательства, сократить расходы на проведение выборов и т. д. «Вышестоящие руководители, начиная с главы республики, будут персонально отвечать за своих подчиненных. Существующая сегодня система не дает четкого понимания, кто в доме “хозяин”, кто принимает решения, кто руководит процессами, кто отвечает за результат»,— прокомментировал законодательную инициативу один из ее авторов, первый вице-спикер Петр Воронин.

Законопроект депутатов принципиально отличается от внесенного ранее главой Хакасии Валентином Коноваловым законопроекта о реформе МСУ. Напомним, он счел целесообразным сохранить двухуровневую модель, которая привычна жителям и «обеспечивает более тесную связь власти с населением».

Ранее господин Сокол, говоря о позиции парламента, отмечал, что решение об организации МСУ будет приниматься только после консультации с муниципалитетами. В сообщении пресс-службы верховного совета утверждается, что переход на одноуровневую систему поддерживают пять из восьми районов.

По данным же пресс-службы главы республики, в адрес Валентина Коновалова постоянно приходят обращения жителей из разных районов с просьбой сохранить двухуровневую модель. «Мы считаем, что одноуровневая система выборов приведет к ликвидации сельских поселений. Жители сел будут лишены возможности принимать участие в решении важных вопросов для своего села»,— говорится, например, в послании жителей села Советская Хакасия Боградского района. «Мы не видим с действующим руководством района будущего нашего села»,— заявили, в свою очередь, жители Туима Ширинского района. Аналогичные по содержанию обращения направили главы сельсоветов Орджоникидзевского района, Алтайского района и т. д.

В середине мая Сергей Сокол на встрече с главными редакторами муниципальных СМИ сообщил, что реформу МСУ верховный совет намерен рассмотреть во второй половине июня. Во фракцию ЕР входят 34 депутата из 50. Еще два места у депутатов ЛДПР, часто голосующих солидарно с единороссами. КПРФ располагает 14 мандатами.

«Поскольку законопроекты главы республики и ЕР внесены практически одновременно, голосование будет идти рейтинговое. Если пройдет законопроект единороссов, а скорее всего, он пройдет, учитывая их подавляющее большинство, то далее глава может наложить вето. Высока вероятность, что вето будет преодолено, как это произошло недавно»,— спрогнозировал развитие событий в беседе с «Ъ-Сибирь» вице-спикер от КПРФ Григорий Назаренко.

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 мая фракция единороссов продемонстрировала способность контролировать республиканский парламент. Тогда депутаты 36 голосами (более двух третей) преодолели вето главы республики на закон о межбюджетных отношениях, который позволяет правительству сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины только по согласованию с верховным советом.

Валерий Лавский