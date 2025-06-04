В Японском море произошел пожар на российской шхуне, экипаж эвакуировали

В 250 милях (402 км) к югу от Владивостока в Японском море загорелась рыболовная шхуна «Айсберг», 17 членов экипажа были спасены. Судно следовало из Приморья в Южную Корею. Об этом ТАСС сообщил начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

«Сегодня утром в 06:40 по владивостокскому времени (23:40 мск 03 июня) в Японском море на удалении 250 морских миль к югу от Владивостока произошел пожар на рыболовной шхуне "Айсберг", порт регистрации — Корсаков, судовладелец — ООО "ДВ-флот". Экипаж — 17 человек россиян — покинул борт на двух плотах. Транспортный рефрижератор «Остров Ионы», получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек экипажа»,— сообщил господин Пирожков.

В результате пожары члены экипажа «Айсберга» не пострадали. В настоящее время рефрижератор «Остров Ионы» направляется в южнокорейский порт Пусан. Решается вопрос о буксировке «Айсберга» в один из близлежащих портов.

Алексей Чернышев, Владивосток