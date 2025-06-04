Рубио: внешнюю политику США будут определять интересы страны, а не миропорядка

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти при определении своей внешней политики будет руководствоваться национальными интересами США, а не действующего миропорядка. Об этом он рассказал на конференции, организованной неправительственным аналитическим центром «Американский компас».

«Сама идея о том, что наша внешняя политика — в зависимости от места и вопроса — должна быть сосредоточена и сфокусирована в первую очередь на том, что хорошо для Соединенных Штатов, была полностью утрачена»,— сказал господин Рубио (цитата по ТАСС).

Марко Рубио добавил что, действия, направленные в первую очередь на достижение интересов Соединенных Штатов являются не изоляционизмом, а «здравым смыслом».