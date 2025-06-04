AP: глава Пентагона впервые пропустит встречу по координации помощи Украине

Глава Пентагона США впервые не будет присутствовать на встрече международной группы для координации военной помощи Украине (Ukraine Defense Contact Group) с момента ее создания. Об этом сообщает агентство Assosiated Press со ссылкой на источники.

Министр обороны Пит Хегсет прибудет в Брюссель только в 4 июня вечером, уже после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины. Как сообщили собеседники издания, это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от военных действий на Украине.

В AP отметили, что действие господина Хегсета последовало за предупреждением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что США рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться за счет отказа от конфликта Украины.

Франция и другие страны НАТО обеспокоены тем, что США рассматривают возможность вывода войск из Европы, чтобы переместить их в Индо-Тихоокеанский регион, добавили в агентстве. Господин Макрон заявил, что отказ от Украины в конечном итоге подорвет авторитет США в сдерживании любого потенциального конфликта с Китаем из-за Тайваня.