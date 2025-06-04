С экс-директора по инвестициям АО «Роснано» взыскали более 607 млн рублей ущерба

Суд взыскал с бывшего директора по инвестициям АО «Роснано» Андрея Горькова сумму ущерба в размере 607 млрд руб., причинённого компании в результате незаконного размещения средств в ООО «КБ Смоленский банк». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой источники.

Уголовное дело против господина Горькова по статье о злоупотреблении полномочиями прекратили из-за истечения сроков преследования. Полная сумма ущерба составила 607 млрд 896 тыс. 324 рубля.

Андрей Горьков был задержан в июне 2017 года. По версии следствия, с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в «Смоленском банке» на сумму от 460 до 740 млн руб., скрывая от руководства факт несоответствия банка требованиям по финансовой устойчивости. После отзыва лицензии у банка в декабре 2014 года корпорация потеряла эти средства, что повлекло ущерб на сотни миллионов.

Суд взыскал с господина Горькова именно сумму прямого ущерба, отказав в взыскании упущенной выгоды из-за недостаточности доказательств связи между его действиями и неполученными доходами.