Турция готова принять переговоры Путина, Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президентов России Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Он также сказал, что на встрече российской и украинской делегации 2 июня стороны договорились провести третий раунд переговоров.

«Когда мы обсуждали эту идею с господином президентом (Эрдоганом,— "Ъ"), он сразу выразил готовность, сказал, что готов к этому ради установления мира. Другого такого лидера с такой готовностью и с таким доверием лидеров, как к нему, на сегодняшний день нет»,— сказал Хадан Фидан в интервью TRT Haber.

По словам главы МИД Турции, для встречи президентов переговоры делегаций «должны дойти до определенной точки», необходимо подготовить «определенные решения». Если делегации России и Украины встретятся еще несколько раз, переговоры глав государств «будут неизбежными», добавил он.

Хакан Фидан также назвал профессиональным подход России и Украины к переговорам. «Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже, чем я ожидал»,— сказал он. Как уточнил министр, между делегациями не было «слишком эмоциональных обсуждений, оскорблений, обвинений».

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Делегации обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Страны также договорились обменяться всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами погибших в формате «6000 на 6000».

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