Мошенников лишают связи

Жители ПФО за четыре месяца отдали телефонным мошенникам почти 9 млрд руб. За это время в округе число преступлений с использованием высоких технологий выросло на 2,1%. Борьба с кибермошенниками стала одной из главных тем, обсуждаемых в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Представители власти рассказали о планах по созданию защищенных отечественных плаформ и мессенджеров и о новых мерах ответственности за киберпреступления. Участники рынка отметили, что в борьбу с кибермошенниками надо активнее вовлекать частный бизнес, который должен видеть в этой работе свой интерес.

В ПФО выросло количество киберпреступлений

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе с начала года зарегистрировано более 56 тыс. киберпреступлений. По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом полпред сообщил по окончании пленарного заседания на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

За четыре месяца жители ПФО отдали кибермошенникам 8,9 млрд руб. Это около 14% от общей суммы ущерба, нанесенного гражданам в целом по России. В ПФО наибольший ущерб понесли жители Татарстана, Башкирии, Пермского края и Нижегородской области. Поэтому формирование алгоритмов безопасной работы в цифровой среде становится важным и для крупных корпораций, и для малого бизнеса, и для граждан, отметил полпред.

Вопросы кибербезопасности стали на ЦИПРе одной из основных тем для обсуждения.

Выступая на одной из профильных сессий, заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов рассказал, что сейчас государству и бизнесу приходится противостоять не отдельным хакерам, а хорошо подготовленным группам, которые координируется, в том числе спецслужбами иностранных государст

Среди первоочередных мер, которые были приняты в начале года, стал ФЗ-41. В нем прописаны мероприятия по укреплению инфраструктуры IT-компаний, банков и телеком-компаний, которые не должны позволить проводить конкретные мошеннические схемы. Также планируется создать отечественную платформу-мессенджер, которая по характеристикам и функционалу должна превзойти наиболее популярные зарубежные аналоги, неподконтрольные российским властям. «Появление такого мессенджера поможет гражданам повысить их безопасность»,— уверен замминистра.

Также он сообщил, что на федеральном уровне продолжается обсуждение вопроса о введении уголовной ответственности за незаконное использование сим-карт.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова отметила, что борьба с кибермошенничеством идет комплексно: государство и бизнес создают все больше методов защиты граждан от действий злоумышленников. Однако последние постоянно адаптируются, используя современные технологии. В таких условиях операторы связи должны наполнять свои продукты инновационными решениями, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пользователей.

«Современные технологии позволяют максимально эффективно защищать граждан. Так, благодаря применению генеративного ИИ мы в МТС вывели на рынок продукты, которые распознают мошеннические и нежелательные звонки и не допускают их до абонента. Если злоумышленнику все же удалось дозвониться до пользователя такого продукта, ИИ подключится во время звонка и предупредит абонента об опасности»,— рассказала госпожа Галактионова. По ее словам, сейчас пользователи живут в агрессивной цифровой среде, где сами того не зная оставляют электронные следы (номер телефона, электронной почты, IP-адрес и т. д.), которые могут быть использованы в целях социального инжиниринга или навязчивой рекламы.

«Поэтому мы в январе вывели на рынок продукт, который позволит пользователю защищать свой цифровой след, скрыать его, выключать любую рекламу на сайтах и при необходимости скрывать от посторонних свой IP. Так мы даем пользователю инструмент для защиты своей приватности в сети»,— уточнила госпожа Галактионова.

Председатель комитета по информтехнологиям Госдумы РФ Сергей Боярский напомнил, что на государственном уровне уже начата работа с нелегальным оборотом сим-карт. По его словам, с апреля один российский гражданин может зарегистрировать на себя не более 20 сим-карт, иностранец — до 10. «При этом мы не ограничили возможность для физических лиц на использование виртуальных АТС, которые являются одним из наиболее успешно используемых инструментов у кибермошенников. На мой взгляд, возможность аренды номеров на виртуальных АТС для физлиц необходимо запретить»,— считает господин Боярский.

Также, по его мнению, необходимо ввести запрет на восстановление пароля к личному кабинету на Госуслугах через смс-сообщения. «На этом строится львиная доля угонов аккаунтов»,— сообщил депутат.

Дополняя сказанное Александром Шойтовым, депутат остановился на использовании преступниками мессенджеров: «WhatsApp и Telegram — это последняя брешь в нашей цифровой обороне, которую нужно закрыть. Мы внесли в Госдуму предложение о создании национальной платформы, которая будет включать в себя функции обычного мессенджера и сможет взаимодействовать с Госуслугами, электронным правительством и бизнес-моделями».

Сооснователь фонда «Сайберус» Юрий Максимов считает, что, когда государство начинает разрабатывать какую-то платформу по борьбе с мошенниками, это борьба с «преступниками сегодняшнего дня». «Когда мы ее разработаем, преступники будут уже на два года впереди. При создании создаем механизмов противодействия на основе государственного регулирования мы заведомо медленны. И пока у нас не будут решены проблемы утечки данных, платформа противодействия мошенникам будет работать с гораздо меньшей эффективностью. Покупка сим-карт, подмена номеров — много моментов, которые помогают мошенникам сделать этот взлом, и платформа всех проблем не решит. Наша задача — перейти в этой сфере к такому взаимодействию государства и частных компаний, в котором у частников будет свой интерес», — уверен господин Максимов.

Андрей Репин