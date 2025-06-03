В Омске произошел массовый блэкаут

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в нескольких районах Омска зафиксировали секундное отключение электричества. По его словам, причиной блэкаута стали скачки напряжения на ТЭЦ-5.

«Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Запуск генерирующего оборудования начат и будет продолжен до полного восстановления»,— написал Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Издание NGS55 пишет, что электроэнергия отключалась в районах Левого берега, Городке Нефтяников, Чкаловского поселка, в Амурском районе, а также на улице Ленина. В некоторых домах прекратилась подача воды, передает «Осторожно, новости».