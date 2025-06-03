ООН скорбит в связи с гибелью мирных жителей России и Украины

ООН скорбит в связи с гибелью мирных жителей обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Мы скорбим о гибели всех мирных жителей»,— сказал Стефан Дюжаррик (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос журналистов о том, осуждает ли ООН подрыв мостов в Брянской и Курской областях.

В результате подрыва мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня погибли семь человек, 113 пострадали. По факту происшествий возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробнее о происшествиях — в материале «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич