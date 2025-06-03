Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двое человек погибли в ДТП на трассе между Ростовом и Таганрогом

На подъезд к селу Приморка трассы между Ростовом и Таганрогом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительной информации, водитель Киа Церато 1971 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Водитель и его пассажир 1973 года рождения скончались на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев

Новости компаний Все