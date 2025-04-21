Коммунисты хотят повторить

КПРФ выдвинет кандидатов в губернаторы во всех 20 регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы глав субъектов. По оценке коммунистов, наиболее конкурентные кампании ожидаются в Краснодарском крае, Свердловской, Ростовской, Оренбургской, Костромской и Иркутской областях, а также в Республике Коми. В двух последних регионах Компартия выставит против губернаторов от «Единой России» (ЕР) ресурсных соперников — бывшего главу области Сергея Левченко и депутата Госдумы Олега Михайлова. Впрочем, пока неизвестно, сумеют ли они преодолеть муниципальный фильтр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

О планах коммунистов на губернаторские выборы “Ъ” рассказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, 90% партийных отделений уже определились с «сильными и узнаваемыми кандидатами». В основном это первые секретари региональных комитетов, добавил господин Афонин: «Все предложения уже направлены в кадровую комиссию и президиум ЦК». Официально выдвижение, напомним, начнется в июне.

В числе наиболее ресурсных кандидатов Юрий Афонин назвал бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, экс-руководителя фракции КПРФ в Госсовете (парламенте) Коми Олега Михайлова и вице-спикера Заксобрания Свердловской области Александра Ивачева. Господа Левченко и Михайлов на данный момент являются депутатами Госдумы.

«Особенное внимание партия уделит регионам с совмещенным избирательным циклом, где губернаторские выборы совпадают с кампаниями в законодательные собрания и органы местного самоуправления»,— отметил господин Афонин, добавив, что для КПРФ выборы являются «важнейшим инструментом политических изменений».

«Поэтому в каждом регионе избиратели увидят нашу убедительную программу, сильного кандидата и серьезную борьбу»,— пообещал господин Афонин.

Интересно, что из названной троицы только Александр Ивачев принимал участие в последних губернаторских выборах в своем регионе. В 2022 году он баллотировался против тогдашнего главы Свердловской области единоросса Евгения Куйвашева и занял второе место с 12,9% голосов. В этом году господин Ивачев будет противостоять бывшему руководителю Оренбуржья Денису Паслеру (также представляет ЕР), который 26 марта был назначен врио свердловского губернатора.

Сергей Левченко в 2015 году избрался главой Иркутской области на конкурентных выборах (во втором туре он одолел поддержанного ЕР Сергея Ерощенко), но в декабре 2019-го досрочно ушел в отставку на фоне критики его усилий по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. В результате коммунист потерял право баллотироваться на выборах в 2020-м: по действующему законодательству, отставной губернатор может снова претендовать на пост только с согласия президента. В июне 2020 года господин Левченко обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить такое право, однако ответа не получил. В итоге губернатором Приангарья при поддержке ЕР избрался Игорь Кобзев, а депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов стал вторым с 25,5%. В этом году господин Кобзев будет баллотироваться на второй срок уже от ЕР.

Наконец, Олег Михайлов в 2020 году баллотировался против врио главы Коми Владимира Уйбы, который шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке ЕР, но не сумел преодолеть так называемый муниципальный фильтр.

Напомним, для регистрации кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой от 5% до 10% муниципальных глав и депутатов региона. Господин Михайлов собрал нужное число автографов, однако позже выяснилось, что несколько муниципалов одновременно поддержали других выдвиженцев. В результате их подписи были аннулированы, Олега Михайлова сняли с выборов, а Владимир Уйба избрался с 73,2% голосов. В этом году коммунист будет противостоять экс-главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну (ЕР), который 5 ноября 2024-го сменил господина Уйбу.

Источник “Ъ” в руководстве Компартии уверяет, что оба коммуниста — и господин Левченко, и господин Михайлов — близки к тому, чтобы в этом году преодолеть муниципальный фильтр. При этом он видит определенные риски: «К Михайлову, например, могут приплести Воробьева (бывший депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев, признанный иностранным агентом и лишенный полномочий.— “Ъ”)».

Андрей Прах