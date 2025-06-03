Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за празднования Курбан-Байрама

В Петербурге 6 июня введут временные ограничения движения транспорта в связи с празднованием Курбан-Байрама, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С полуночи до девяти часов утра введут запрет движения на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Крестьянском переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Кроверкском проспекте от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, улице Репищева от Парашютной до Вербной улицы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей в Петроградском районе ввели дорожные ограничения в районе улицы Куйбышева и близлежащих локациях.

Андрей Маркелов