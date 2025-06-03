За «рублификацию» проголосовала половина держателей валютных субордов ВТБ

ВТБ (MOEX: VTBR) подвел итоги собраний облигационеров в отношении обмена валютных субординированных облигаций на рублевые выпуски. По словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, «вопреки ожиданиям и внешней конъюнктуре — пикированию курса доллара,— держатели оказались активными». В результате совокупно процент проголосовавших «за» оказался около половины, отметил топ-менеджер.

13 мая ВТБ объявил о процедуре «рублификации» валютных субордов. Восемь выпусков вечных субординированных облигаций, номинированных в долларах США ($2,78 млрд) и евро (€0,36 млрд), планировалось трансформировать в вечные рублевые субординированные облигации. В декабре прошлого года Банк России разрешил выпустить рублевые субординированные облигации с плавающей ставкой, значение которой не может превышать ключевую ставку (КС) на 5 п. п. (в настоящее время 26% годовых). Но для проведения «рублификации» по каждому выпуску за нее должны проголосовать не менее 75% держателей.

Как рассказал Дмитрий Пьянов, по выпуску СУБ-Т1–2 объемом €190 млн «пробит уровень кворума» — получено свыше 75% голосов держателей. В результате «в эмиссионную документацию этого выпуска будут внесены изменения, предусматривающие замену валюты номинала облигаций с евро на российский рубль и переход на плавающую ставку купона — КС+5%», пояснил топ-менеджер. Что касается остальных выпусков, где доля одобривших «рублификацию» достигает 63%, то, по его словам, готового масштабируемого решения у ВТБ пока не существует. «Совместно с Банком России проработаем варианты, обеспечивающие возможность конвертации номинала в рубли для заинтересованных инвесторов»,— заявил господин Пьянов.

Максим Буйлов