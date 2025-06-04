Стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре упала на 8,1% с начала года

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре снизилась на 8,1% с начала 2025 года и составила 28 тыс. руб. по итогам мая. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За месяц арендные ставки в городе упали на 1,9%. Предложение съемного жилья всех типов в Краснодаре за май выросло на 2,7%, а с января увеличилось на 2%.

По типам жилья цены распределились следующим образом: студии стоят 22 тыс. руб., однокомнатные квартиры — 26 тыс., двухкомнатные — 35 тыс. руб. Стоимость трехкомнатного жилья варьируется от 25 до 180 тыс. руб.

В целом по городам-миллионникам медианная ставка составила 34 тыс. руб. в мае, что на 0,6% ниже апрельского показателя. С начала года во всех крупных городах зафиксировано сокращение стоимости съемного жилья на 8%.

Снижение связано с увеличением предложения и выходом на рынок квартир массового сегмента, включая нераспроданную вторичную недвижимость. Предложение в мегаполисах за май сократилось на 2,9%, но с января выросло на 25,2%.

Среди городов-миллионников наибольшее падение цен за месяц показали Воронеж (-5,1%), Нижний Новгород (-5%) и Екатеринбург (-3,3%). Рост зафиксирован только в Санкт-Петербурге (3,6%) и Москве (0,7%).

«Небольшое снижение цены в начале весны связано с длинными майскими выходными и приближающимся сезоном отпусков. В этот период рынок менее активен»,— объясняет руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

С начала года наиболее значительное падение ставок отмечено в Волгограде (-18,1%), Ростове-на-Дону (-12,2%) и Челябинске (-12,2%).

Нурий Бзасежев