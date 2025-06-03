На Дону количество точек раздельного сбора мусора увеличилось до девяти тысяч

В Ростове количество точек раздельного сбора мусора превышает 5,5 тысячи. Для сравнения, в остальных городах и районах Дона около 3,5 тысячи таких мест. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на министерство ЖКХ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам директора компании «ЭкоЦентр» Владимира Шило (их также приводит издание), сегодня в Ростове мало контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО): такие объемы не позволяют региональному оператору системы обращения с отходами выделить спецтранспорт под раздельный сбор. При этом, например, бытовой пластик специалисты предприятия отбирают на этапе сортировки мусора.

В публикации уточняется, что сейчас регоператоры перерабатывают в Ростовской области чуть больше 40% всех отходов, и только к 2030 году это доля может увеличиться до 55%.

Константин Соловьев