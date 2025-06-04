У «Яблока» неурожай

Петербургский горизбирком назначил новых членов территориальных избирательных комиссий на 2025–2030 годы, оставив глав участков почти без изменений. Они будут заниматься выборами в Госдуму и региональное Законодательное собрание в 2026 году. Выбор городской избирательной комиссии не устроил яблочников: большинству предложенных ими кандидатам не дали право решающего голоса в комиссии. После продолжающихся конфликтов с горизбиркомом они подали жалобу главе ЦИК Элле Памфиловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Составы 34 территориальных избирательных комиссий в 2025 году обновляют на ближайшие пять лет. Сейчас ТИК может включать до десяти человек вместо 13 ранее.

Их членами могут стать совершеннолетние граждане России вне зависимости от места регистрации, если их выдвинет совет избирателей, а также парламентские партии. В Петербурге их шесть — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Яблоко».

С весны 2025 года в каждую комиссию могут попасть лишь пять представителей политических сил вместо шести, то есть представить все политические парламентские силы на участке не удастся. Несколько человек из теризбиркома назначаются членами избирательной комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ), их наделяют бoльшими правами. В том числе они могут контролировать процесс голосования, подсчитывать голоса на участке, выдавать бюллетени и знакомиться с избирательными документами. Новый созыв ТИКов будет заниматься выборами в следующем году — в петербургский парламент и в Госдуму РФ.

Заседание горизбиркома, на котором решался вопрос о формировании 24 территориальных избиркомов, прошло в среду, 3 июня. Переформирование прошло в ТИКах № 34–40, 44–53, 56–58, 60–63, главы этих комиссий сохранили свои места.

Изменения произошли в двух участках — №37 и №60. Замена председателя первого прошла без конфликтов: Наталью Листратову заменили на Оксану Мишутину, выдвинутую собранием избирателей по месту проживания. Кандидатуру одобрили без дискуссий. Ирина Комолова, предложенная «Новыми людьми» в состав теризбиркома № 60, встретила сопротивление со стороны члена горизбиркома от КПРФ Андрея Белякова.

Он предложил заменить кандидатуру коммунистом и гендиректором ООО «Селект» Владиславом Шаравиным (компания занимается частной охраной. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году ООО заработало 97 млн рублей, большую часть из них на госконтрактах.— «Ъ-СПб»). Эту идею члены горизбиркома поддержали, хотя несколькими днями ранее предварительно одобряли кандидатуру госпожи Комоловой. Ее фамилия значилась в проекте решения избиркома.

Интересно, что ранее Ирина Комолова была членом КПРФ, но ее исключили из партии за критику лидера Геннадия Зюганова в 2012 году и с тех пор она встречает критику со стороны коммунистов. Ранее она была главой избиркома № 60, делегированной от Партии роста (позже партия объединилась с «Новыми людьми»), на этот раз продлить свои полномочия ей не удалось.

«В сложившейся ситуации мы будем анализировать общий состав членов ТИКов по городу. В ближайшее время будет собран совет партии для принятия дальнейших решений»,— рассказала «Ъ» секретарь регионального отделения «Новых людей» Анастасия Васильева.

О недопуске большинства кандидатов рассказали в партии «Яблоко». Из 34 кандидатур, которые они выдвинули, 19 человек не зарегистрировали.

В связи с отказами в регистрации глава фракции Александр Шишлов подал жалобу председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. В тексте обращения «яблочники» особенно отмечают тот факт, что не допустили опытных членов комиссий из числа их сторонников. В противовес господин Шишлов указал на то, что от других партий были избраны кандидаты с гораздо меньшим стажем работы в теризбиркомах или и вовсе без него.

Как пояснил председатель ГИКа Максим Мейксин представителю партии Павлу Шапчицу, недопущенные «яблочники» «занимались антигосударственной деятельностью», в связи с этим и не были допущены на этот раз к работе ТИКов. Подобные заявления господин Мейксин делал и ранее, когда петербургское «Яблоко» пыталось оспорить недопуск партийцев для работы в участковых избиркомах. По его словам, препятствием для них стали «антигосударственные высказывания».

Александр Шишлов считает, что сокращение членов комиссий с 13 до 10 является дискриминацией оппозиционных парламентских партий. «Таким образом, в каждый из 34 составов территориальных комиссий не была включена кандидатура, предложенная одной из парламентских партий. Вероятность такого распределения рекомендованных к назначению членов комиссий (при десятичленном составе) ничтожна, что позволяет говорить о целенаправленном невключении в составы комиссий именно представителей оппозиционных парламентских партий»,— указывает яблочник.

В связи с этим фракция просит госпожу Памфилову увеличить число членов ТИК до 11 человек и прокомментировать отказ в регистрации сторонникам партии.

Отказы получили десять кандидатов от «Справедливой России — За правду», четверо коммунистов и один член «Новых людей». В этих партиях прокомментировать решение ГИКа «Ъ» пока не смогли.

Массовый недопуск членов регионального отделения «Яблока» в избиркомы начался в мае 2023 года. Тогда партия выдвинула 1073 кандидата для включения их в состав УИКов, но почти 400 из них попасть в состав комиссий не смогли. В теризбиркомах это аргументировали уменьшением численности комиссий. Согласно федеральному закону, количество членов участка может отличаться в зависимости от количества избирателей на нем. Минимально можно поставить трех членов УИК, максимально — 16. Это противоречит другому пункту из ФЗ, согласно которому парламентские партии должны получить половину мест, считают «яблочники». Год назад партия подала иск к 41 территориальной избирательной комиссии, чтобы оспорить в суде каждый недопуск своего кандидата.

Полина Пучкова