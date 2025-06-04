Более 1,8 тыс. человек арестованы в Азии в ходе рейдов против мошенников

В ходе совместной операции правоохранительных органов Гонконга, Макао, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Малайзии и Мальдив арестованы более 1,8 тыс. человек. Их обвиняют в организации мошеннических схем. Как сообщает агентство AP, операция позволила заморозить почти 33 тыс. банковских счетов мошенников и перехватить $20 млн хранившихся на них средств, полученных незаконным путем.

Арестованные занимались мошенничествами с покупками онлайн, телефонными мошенничествами, а также реализовывали мошеннические схемы с инвестициями и трудоустройством. По данным полиции, возраст арестованных составляет от 14 лет до 81 года. В числе пострадавших от действий мошенников финансовый директор одной из сингапурских компаний. Его ввели в заблуждение сгенерированным с помощью ИИ видео и убедили перевести на конкретный счет в банке в Гонконге $499 тыс. В этом случае полиции удалось вернуть деньги пострадавшему.

Алена Миклашевская