Президент Бразилии рассказал о желании Байдена «уничтожить Россию»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что западные страны несут часть ответственность за конфликт на Украине. Он добавил, что в экс-президент США Джо Байден в разговорах с ним говорил в том числе о желании «уничтожить Россию».

«Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет»,— сказала Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

В феврале 2023 года Джо Байден говорил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России и не считают врагами граждан страны. При этом, по его словам, Москва должна «заплатить» за боевые действия на Украине.