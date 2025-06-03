Ушла из жизни правнучка основателя Перми Василия Татищева

В Париже в возрасте 95 лет скончалась Мария Иванова-Татищева, сообщает пресс-служба музея истории Екатеринбурга. Она приходится правнучкой в шестом колене промышленнику и основателю Перми Василию Татищеву. Первым на это обратил внимание «Ъ-Урал».

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фото: музей истории Екатеринбурга



В музее отметили, что госпожа Иванова-Татищева была участником гвардейского объединения в Париже, помогала учебным заведениям в России. Кроме этого, она являлась одним из руководителей Национальной организации Витязей — молодежного патриотического учреждения, главная цель которого — обучение русскому языку и изучение истории, географии, литературы и искусства России.

Мария Иванова-Татищева родилась 26 февраля 1930 года во Франции. Закончила Русскую гимназию в Париже. Занималась общественной работой, помогала русским эмигрантам, покинувшим пределы России после Октябрьской революции. В 1987-2000 годах заведовала ныне закрытым Толстовским фондом, который помогал русским, уехавшим из СССР.