В Ростове приостановили процесс благоустройства сквера на улице Нагибина

В Ростове приостановили проект благоустройства сквера мелиораторов на улице Нагибина. Об этом пишет 161.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации редакции, в 2023 году общественное пространство победило в конкурсе на благоустройство. Однако в сквере проходит коллектор No 2, по которому протекает ручей Безымянный. Отмечается, что для реконструкции коллектора необходимо разработать отдельный проект и выделить деньги из бюджета - именно этот фактор и задерживает процесс благоустройства.

Константин Соловьев