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Матвиенко призвала защитить права пользователей маркетплейсов

Маркетплейсы должны работать по прозрачным правилам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Для этого, пояснила она, деятельность маркетплейсов необходимо регулировать на законодательном уровне.

«Главное — чтобы права потребителей были в полной мере защищены»,— сказала госпожа Матвиенко во время «Открытого диалога» в Совфеде с главой министерства экономического развития Максимом Решетниковым (цитата по «Интерфаксу»). Она уточнила, что необходимые изменения уже подготовлены Минэкономразвития. Их должны внести в Госдуму в ближайшее время. По словам госпожи Матвиенко, Совфед будет взаимодействовать по этому вопросу с Минэкономразвития.

Инициативу о регулировании маркетплейсов Минэкономразвития разработало в конце 2024 года. Документ предполагает введение защиты персональных данных пользователей, прозрачности условий использования и ответственности за нарушения. Также проект предусматривает создание механизмов для разрешения споров между пользователями и платформами и меры по предотвращению мошенничества.

Подробнее о регулировании работы маркетплейсов — в материале «Платформенные нормы».

Екатерина Отрашкевич

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